Ольга Бузова в укороченной джинсовке и сверкающих золотом легинсах поддержала тренд на пайетки

В канун Нового года историк моды Александр Васильев рассказал, что в качестве наряда для главной ночи зимы в этом сезоне стоит выбирать наряды с крупными блестками. Звезды взяли на вооружение актуальный совет эксперта и уже похвастались своими платьями, в которых будут встречать праздник. Например, Любовь Успенская похвасталась платьем на запах из серебристых пайеток.

Тренд на пайетки поддержала и Ольга Бузова. Теледива облачилась в леггинсы, вышитые золотым декором, и дополнила их лаконичным верхом – базовым кроп-топом и укороченной джинсовкой.

«Праздничное настроение создаем сами себе!» — посмеялась красавица.

Девушка продефилировала по фойе гостиницы, где у нее была праздничная фотосессия, и показала свой наряд со всех сторон.

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