«Жизнь других» в Занзибаре: почему там может быть очень опасно для туристов
Жанна Бадоева
Звездный гость
«С кусочками говядины»: Дмитрий Колдун показал свою новогоднюю елку
Видео

Ольга Бузова в укороченной джинсовке и сверкающих золотом легинсах поддержала тренд на пайетки

Певица обожает выглядеть модно и ярко.

Ольга Бузова в укороченной джинсовке и сверкающих золотом легинсах поддержала тренд на пайетки
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

В канун Нового года историк моды Александр Васильев рассказал, что в качестве наряда для главной ночи зимы в этом сезоне стоит выбирать наряды с крупными блестками. Звезды взяли на вооружение актуальный совет эксперта и уже похвастались своими платьями, в которых будут встречать праздник. Например, Любовь Успенская похвасталась платьем на запах из серебристых пайеток.

Тренд на пайетки поддержала и Ольга Бузова. Теледива облачилась в леггинсы, вышитые золотым декором, и дополнила их лаконичным верхом – базовым кроп-топом и укороченной джинсовкой.

«Праздничное настроение создаем сами себе!» — посмеялась красавица.

Девушка продефилировала по фойе гостиницы, где у нее была праздничная фотосессия, и показала свой наряд со всех сторон.

Смотрите также

Тэги

Бузова образБузова последние новостиБузова стильмодный lookОльга Бузова