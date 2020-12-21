«Он похож на Никиту»: Краснова рассказала о младшем наследнике в семье своего мужа

Жена музыканта Никиты Преснякова модель Алена Краснова в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о младшем наследнике в семье звезд Иване Преснякове, который появился на свет два месяца назад. Высказался о ребенке и ее муж, старший брат Ивана.

«Мы покрестили Ивана, потом поехали в ресторанчик. Там посидели. Папа в душе выглядит всегда как тинэйджер. Каждый раз, когда такое событие происходит в его семье, он становится моложе. Он делает все, что должен делать отличный папа». Никита Пресняков

Как отметила Алена Краснова, с Иваном Наталье Подольской помогает водиться мать певицы. Любопытно, что на крестинах Краснова и Пресняков появились без подарка для малыша.

«У нас был сложный день. Мы впритык приехали. Пока подарок не подарили. Но обязательно это сделаем в ближайшее время. С пустыми руками не придем. Он похож на Никиту. Такие же вытянутые губки. Даже сестра Наташи говорит об этом», — заметила Краснова.

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Напомним, что у Владимира Преснякова это уже третий наследник. В семье также подрастает сын Артемий. Ему в этом году исполнилось пять лет.

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