Репетиция Нового года: Нетребко в длинном платье с этническим принтом устроила вечеринку с друзьями

Анна Нетребко несколько дней украшала интерьер квартиры в Вене, где она живет с мужем и сыном, создавая новогоднюю атмосферу. Оперная дива решила, что елок у нее должно быть много, и поставила в каждой из комнат по лесной красавице. Кроме того, различные детали, которые кропотливо подбирала звезда, привнесли сказочности в пространство семейного гнезда.

По завершении всех приготовлений Анна Нетребко решила устроить репетицию Нового года. Вместе с гостями они устроили барбекю на террасе, повеселившись на свежем воздухе с видами на город.

После чего переместились в квартиру, где собрались за большим столом под новогодние мировые хиты. Анна Нетребко нарядилась в длинное платье с этническим принтом и характерными чертами русско-народного костюма: рукавами-фонариками, завышенной линией талии.

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