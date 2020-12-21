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Репетиция Нового года: Нетребко в длинном платье с этническим принтом устроила вечеринку с друзьями

Оперная дива готова ко встрече 2021-го.

Репетиция Нового года: Нетребко в длинном платье с этническим принтом устроила вечеринку с друзьями
Анна Нетребко. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Анна Нетребко несколько дней украшала интерьер квартиры в Вене, где она живет с мужем и сыном, создавая новогоднюю атмосферу. Оперная дива решила, что елок у нее должно быть много, и поставила в каждой из комнат по лесной красавице. Кроме того, различные детали, которые кропотливо подбирала звезда, привнесли сказочности в пространство семейного гнезда.

По завершении всех приготовлений Анна Нетребко решила устроить репетицию Нового года. Вместе с гостями они устроили барбекю на террасе, повеселившись на свежем воздухе с видами на город.

После чего переместились в квартиру, где собрались за большим столом под новогодние мировые хиты. Анна Нетребко нарядилась в длинное платье с этническим принтом и характерными чертами русско-народного костюма: рукавами-фонариками, завышенной линией талии.

Анна Нетребко
Анна Нетребко. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

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