«Юные тиктокеры»: Горбань в костюме цвета миндального молока устроила танцы с Маликовым

33-летняя Маша Горбань поделилась в личном блоге видеокадрами своего нового проекта с 50-летним Дмитрием Маликовым и 34-летней Ириной Носовой.

«Юные тиктокеры», — подписала она обнародованный клип.

На видео звезды танцуют под старый хит народного артиста «Нет, ты не для меня». При этом Дмитрий одет в элегантный брючный костюм небесно-голубого цвета, а девушки примерили спортивные комплекты оверсайз и кроссовки. Ирина – выбеленный мятный, а Маша – оттенка миндального молока, который Эвелина Хромченко называла в числе самых трендовых в текущем сезоне.

Звезда «Кухни» не стала делиться подробностями нового проекта, но кадры имели резонанс у почитателей артистов.

«Что с Маликовым такое? Почему он не стареет?», «Он заразился от Киану Ривза? Как они не стареют?», «Маликов знает рецепт вечной молодости», «Маша, Вас фолловить сплошное удовольствие, девушка-настроение», «Дима в шоке от ваших танцев, залип», «Ааааа. Несколько раз просмотрела, Машино настроение Диме зашло», — откликнулись в Сети фолловеры.

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