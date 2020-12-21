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Яна Кошкина в топе со смелым декольте блеснула внушительными формами

Актриса поделилась откровенным снимком в своем Instagram.

Яна Кошкина в топе со смелым декольте блеснула внушительными формами
Яна Кошкина. Фото: instagram.com/yana_koshkina_official

Яна Кошкина попала в центр скандала. В Сети появились слухи, что у знойной брюнетки якобы роман с Гариком Мартиросяном. По этому поводу уже высказалась жена шоумена – Жанна Левина-Мартиросян. В своем гневном обращении она отметила, что всего пару раз в жизни лично видела Яну на съемках «Камеди Клаб».

Яна Кошкина
Яна Кошкина. Фото: instagram.com/yana_koshkina_official

Кошкина никак не комментирует произошедшее, зато продолжает радовать фанатов своими снимками. В микроблоге она опубликовала фото, на котором позировала в костюме с шортами и белом топе, который едва прикрывал ее пышные формы.

Напомним, популярность Яна получила благодаря роли в сериале «ЧОП». Кроме того, эффектная девушка успевает сниматься в качестве модели и пробует себя как телеведущая.

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