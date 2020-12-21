«Никита не из семьи, которая жила в коммуналке»: Васильева высказалась о внуке Пугачевой

Как отметила актриса, у музыканта был в этой жизни прекрасный трамплин, чтобы добиться успеха.

Актриса Татьяна Васильева в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ высказалась о внуке певицы Аллы Пугачевой музыканте Никите Преснякове, который к 29 годам состоялся как успешный человек и полностью сегодня обеспечивает свою семью.

«Они с женой правы и молодцы, что не просят денег у родителей. Но я хочу сказать, что у них был хороший трамплин. Вот у Никиты, в частности. Никита же не из семьи, которая жила в коммуналке. Никита смог поехать в Америку учиться. Правильно делает, что смог выучиться. Он там учился по-настоящему и чему-то научился». Татьяна Васильева

Как отметила актриса, у нее не было возможности дать детям такой же скачок к финансовому росту. «Я не полностью содержу детей, как было раньше. Детей много, внуков много. И никто им не поможет. У них нет денег. Представляете, что такое нет денег. Не все так просто. Если даже мои дети будут зарабатывать миллиарды, я все равно буду им помогать. Не смогу этого не делать», — заметила актриса.

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Напомним, что у Татьяны Васильевой от первого брака на свет в 1978 году появился сын Филипп, а от второго в 1986 году дочь Елизавета. Наследники звезды пошли по ее стопам и снимаются в кино.

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