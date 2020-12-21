Укупник пожурил Галкина, потратившего первый гонорар на «Бентли» за 130 тысяч долларов

Музыкант Аркадий Укупник в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ пожурил юмориста Максима Галкина, который потратил свой первый гонорар на покупку «Бентли» за 130 тысяч долларов.

Телеведущая Лера Кудрявцева спросила певца, получится ли успешный бизнесмен из внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова, который был гостем программы.

«Он научился монтировать как режиссер. У него группа. Он музыкант. Великолепно поет. Он снимается на телевидении. Он узнаваемое лицо из известной семьи. При этом он не золотой мальчик. Он прошел такой путь, и я вижу результат. Человек понимает, что он говорит. Я заработал деньги и отложил на группу, потому что это его жизнь и его творчество. Между ним и женой нет споров. Не надо покупать золотые унитазы, шмотки, «Бентли» какое-нибудь, как у нас было. Я помню, как Макс Галкин на первые свои гонорары, я был свидетелем, приехал и купил «Бентли» за 130 тысяч долларов». Аркадий Укупник

больше по теме Пресняков и Краснова провели экскурсию по четырехкомнатной квартире, подаренной Пугачевой По съемным квартирам молодая пара никогда не ютилась.

Напомним, что Максим Галкин – один из самых известных российских юмористов. У него огромная армия поклонников. На концертах звезды всегда аншлаги.

Смотрите также: