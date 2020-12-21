Пресняков и Краснова провели экскурсию по четырехкомнатной квартире, подаренной Пугачевой

Музыкант Никита Пресняков и его жена Алена Краснова в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ провели экскурсию по своей шикарной четырехкомнатной квартире, подаренной им несколько лет назад певицей Аллой Пугачевой, бабушкой Никиты.

Сразу после свадьбы Никита Пресняков и Алена Краснова въехали в элитную четырехкомнатную квартиру в центре Москвы. Интересно, что ремонт в апартаментах уже был сделан. Им осталось лишь украсить ее безделушками.

Надо сказать, что в квартире очень просторная кухня. Это вотчина молодой супруги Преснякова, которая порой готовит для мужа изысканные блюда. Правда, Алена честно отмечает, что появляется на кухне не очень часто. Она придумывает новые модели платьев и жакетов. Ей зачастую не до готовки.

В одной из комнат можно увидеть красивый рояль. За ним много времени проводит Никита Пресняков, сочиняющий новые песни. Детей у пары пока нет. Всю любовь они отдают собачке — шпицу Жуне, для которого в квартире есть отдельная комната.

Алена Краснова и Никита Пресняков поженились в 2017 году. В этом году они отметили кожаную свадьбу.

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