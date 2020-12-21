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Пресняков и Краснова провели экскурсию по четырехкомнатной квартире, подаренной Пугачевой

По съемным квартирам молодая пара никогда не ютилась.

Пресняков и Краснова провели экскурсию по четырехкомнатной квартире, подаренной Пугачевой
Алена Краснова и Никита Пресняков. Фото: Globallookpress.com

Музыкант Никита Пресняков и его жена Алена Краснова в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ провели экскурсию по своей шикарной четырехкомнатной квартире, подаренной им несколько лет назад певицей Аллой Пугачевой, бабушкой Никиты.

Алена Краснова
Алена Краснова. Фото: кадр из шоу «Звезды сошлись»

Сразу после свадьбы Никита Пресняков и Алена Краснова въехали в элитную четырехкомнатную квартиру в центре Москвы. Интересно, что ремонт в апартаментах уже был сделан. Им осталось лишь украсить ее безделушками.

Надо сказать, что в квартире очень просторная кухня. Это вотчина молодой супруги Преснякова, которая порой готовит для мужа изысканные блюда. Правда, Алена честно отмечает, что появляется на кухне не очень часто. Она придумывает новые модели платьев и жакетов. Ей зачастую не до готовки.

Никита Пресняков
Никита Пресняков. Фото: кадр из шоу «Звезды сошлись»

В одной из комнат можно увидеть красивый рояль. За ним много времени проводит Никита Пресняков, сочиняющий новые песни. Детей у пары пока нет. Всю любовь они отдают собачке — шпицу Жуне, для которого в квартире есть отдельная комната.

Алена Краснова и Никита Пресняков поженились в 2017 году. В этом году они отметили кожаную свадьбу.

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Тэги

Алена КрасноваАлла ПугачеваКанал НТВНикита Пресняковпрограмма "Звезды сошлись"