Фэшн-микс: Водянова для поездки на паровозе утеплилась в свитер, брюки и юбку

38-летняя звезда мировых подиумов Наталья Водянова сейчас проживает в Париже вместе со своим многочисленным семейством. У русской красавицы пятеро детей – трое от первого брака и двое от отношений с Антуаном Арно, недавно ставшим ее законным мужем.

Сейчас Водянова и трое наследников участвуют в документальном проекте «Русские каникулы». По задумке, супермодель хочет познакомить своих детей, которые имеют русские корни, но родились и всю жизнь прожили в Европе, с исторической Родиной. И начали свой трип путешественники с севера. Они уже побывали в Мурманской области и Карелии.

Теперь их путь продолжился по железной дороге на настоящем паровозе. «Любовь — это поезд Сортавала-Рускеала и назад», — подписала снимок, которым поделилась в Instagram модель.

Звезда фэшн-индустрии утеплилась в коралловый свитер, карамельного цвета брюки и бархатную юбку с вышитыми на ней цветами. Даже в таком суровом путешествии топ-модель выглядит стильно.

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