Никита Пресняков озвучил свою первую зарплату, полученную на совместном бизнесе с тестем

Как отметил музыкант, денег в долг у родственников он никогда не просил.

Музыкант Никита Пресняков в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ назвал сумму своей первой зарплаты, заработанной на совместном проекте с тестем Романом Красновым, отцом своей жены Алены. Мужчина рассказал об их совместном бизнесе с внуком певицы Аллы Пугачевой.

«Зарабатывают ребята достаточно. Деньги не просят в долг. У нас совместный бизнес с Никитой. Он легок на подъем. Ему не надо объяснять какие-то детали дважды. Мы продаем спортивное оборудование, ставим тренажеры на улице. Я выиграл в свое время тендер».

Роман Краснов

Как отметил Никита Пресняков, он во время пребывания в Нью-Йорке впервые увидел эти тренажеры на улице. «В Америке очень развито это. Мы как-то разговаривали с Романом и загорелись идеей. Это годное дело. Этого действительно в России не хватает. Я впервые заработал от ста до трехсот тысяч рублей. Вложил деньги в промо своей группы. Свободный бюджет я вкладываю в музыкальный коллектив. Если знаю, что куда-то полетим, то откладывают на отдых», — заявил внук Аллы Пугачевой.

Алена Краснова и Никита Пресняков сыграли свадьбу в 2017 году. Родители невестки певицы Кристины Орбакайте очень состоятельные люди.

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