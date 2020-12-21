Тесть Преснякова объяснил, почему разрешил дочери в 20 лет выйти замуж за внука Пугачевой

Тесть музыканта Никиты Преснякова Роман Краснов в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ объяснил, почему не чинил препятствий своей дочери Алене выйти замуж за внука Аллы Пугачевой в юном возрасте. Ей было на момент свадьбы всего 20 лет.

«У меня есть еще старшая дочь. Она тусила в компании, где был и Никита. Алена тогда была еще помладше. Она тоже была в этой тусовке. И в один из дней она пришла и сказала, что познакомилась с Никитой. Она была еще тогда школьницей. Дочка сразу сказала, что это ее человек. Это ее решение и оно в любом случае будет правильным. Я только один раз сказал ему: «Никита, не обижай дочку». Я сам рано женился на матери Алены. Мы познакомились, когда ей было 17 лет, поэтому спокойно отнесся, что дочь собралась замуж за Никиту». Роман Краснов

Сам Никита Пресняков, который также появился в студии, отметил, что его жена — светлый человек. «Что мама Алены, что сестра – у них у всех есть некая порода, чувство юмора, открытость, приколы. Они легко и просто общаются. Ты просто чувствуешь связь с человеком. Я очень люблю тещу», — заявил Пресняков.

больше по теме «Нежная»: невестка Кристины Орбакайте позирует в джемпере цвета лазури Алена Краснова призналась в любви оверсайзу.

Алена Краснова и Никита Пресняков сыграли свадьбу в 2017 году. Родители невестки певицы Кристины Орбакайте, надо сказать, очень состоятельные люди.

Смотрите также: