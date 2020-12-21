«Смотри, мам, какая елочка!»: двухлетняя дочка Нюши нарядила пушистый символ Нового года

В домах многих звезд уже вовсю сияют новогодние огни, блестят наряженные елки, оформлены интерьеры и фасады особняков. Вот и певица Нюша с мужем Игорем Сивовым и двухлетней дочкой Симбой украсили пушистый символ Нового года.

«Смотри, мам, какая елочка!», — с восхищением зовет Нюшу дочурка.

Девочка с удовольствием разглядывает красивую елочку, в оформлении которой принимала самое активное участие. По просьбе папы Симба показала, какие игрушки она повесила на веточки собственноручно.

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Кстати, 80-летний Эммануил Виторган тоже нарядил елочку с маленькими помощницами-дочурками – 2-летней Этель и годовалой Кларой. Девочки с большим удовольствием помогли создать в доме сказку.

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