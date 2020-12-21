«А вы бы смогли вот так»: Наташа Королева в алом бикини сверкнула «ложбинкой греха»

Певица поделилась видеокадрами с острова в Африке, на котором провела несколько дней.

47-летняя эстрадная дива Наташа Королева недавно призналась, что отправилась в Африку на дикий остров, чтобы перезагрузиться. Оказалось, певица приняла участие в реалити-шоу, по условиям которого прожила несколько дней в племени аборигенов, ощутив массу новых впечатлений.

Звезда поделилась видеокадрами с острова, на которых она позировала в алом бикини. Укрывшись парео, Королева все-таки засветила «ложбинку греха» между роскошной грудью.

«А вы бы смогли вот так, взять, удрать в Африку, в племя. Чтобы в далеком африканском племени посмотреть на эту жизнь, на этот мир совсем с другой стороны. Смогли бы?», — спросила Королева.

Наташа Королева призналась, что подобный проект помог ей по-другому посмотреть на свою жизнь и все то, что случилось в 2020-м лично с ее семьей.

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