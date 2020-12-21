В боди навыпуск: Савельева в кожаных брюках-трубах оригинально обыграла трендовый предмет одежды

В преддверии Нового года звезды принимают участие в съемках праздничных ток-шоу и развлекательных передач. Например, Наталья Подольская, недавно ставшая мамой, отправилась на Мосфильм, чтобы появиться в кадре передачи «Угадай мелодию!». Вместе с ней участие в новогоднем выпуске приняла экс-солистка группы «Фабрика» 36-летняя Саша Савельева.

Певица появилась на съемочной площадке в стильном трендовом аутфите. Она оригинально обыграла модное боди, надев его навыпуск поверх кожаных брюк-труб карамельного цвета. Украшением послужила актуальная крупная цепь-колье.

«Такая шикарная девушка, вы прекрасны!!!», «Я тоже так буду носить боди! Крутяк!», «Красотка! Брюки огонь, а вот топ все-таки слишком креативный крой», «Какой манящий хлястик», — пишут поклонники.

Однако, нашлись и те, кому аутфит не приглянулся. Они посчитали, что боди нужно носить как нижнее белье и обязательно застегивать.

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