Мамина модница: Лиза Галкина в свитере с кружевным воротничком и клетчатых брючках пришла в театр

Телеведущий Максим Галкин часто показывает жизнь совей семьи в Instagram. Среди его контента – фото и видео с семилетними двойняшками от Аллы Пугачевой, Лизой и Гарри. Подписчики обожают наблюдать за ребятами, и каждый новый пост вызывает у них шквал эмоций.

На этот раз муж Примадонны показал, как его дети побывали на театральном квесте в ТЮЗе. Лиза Галкина как настоящая юная модница для культпохода облачилась в серый свитер с кружевным воротничком и клетчатые брючки. Подписчики поспешили отметить:

«Просто прелесть», «Теперь про Лизу с Гарри можно написать смело участвовали в Квесте!», «Лиза — само очарование!», «Лиза,как всегда, очень артистична», «Какие они взрослые стали», «Максим ваши дети очаровашки», — пишут в комментариях.

Кстати, многие заметили, как выросли Гарри и Лиза. А на новом фото дочка Галкина и Пугачевой восхитила многих фолловеров своим серьезным взглядом и длинными волосами, которые обычно девочка носит заплетенными.

Смотрите также