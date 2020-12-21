«Наряд соответствующего цвета»: 66-летняя Успенская показала, в чем будет встречать Новый год

В преддверии Нового года многие модницы озадачены вопросом, каким должно быть их праздничное платье. И ведущий «Модного приговора» историк моды Александр Васильев рассказал, на какие наряды стоит обращать пристальное внимание. Он акцентировал внимание на блеск:

«Особенно модно, это металлизированные блестки — серебро, золото, темно-синий, черный, белый, бежевый цвет и зеленый», — рассказывал ранее эксперт.

И многие звезды последовали его совету. 66-летняя Любовь Успенская показала свой наряд на главную ночь года. Она предстала в сверкающем серебристыми пайетками платье на запах.

«Символ грядущего 2021-го года — Металлический Бык. На этот праздник рекомендую приобрести наряд соответствующего цвета, как это сделала я», — подписала снимок звезда.

Кстати, блестящее платье выбрала и другая знаменитость – теледива Ксения Бородина. Девушка решила встретить Новый год в нежно-желтом платье с люрексом.

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