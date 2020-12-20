«Люблю тебя»: брат Лизы Боярской поделился ее редким фото

Двадцатого декабря свой день рождения отмечает одна из самых красивых актрис российского кино Елизавета Боярская. Звезде экрана исполнилось тридцать пять лет.

Очевидно, что в этот день Лиза Боярская услышала много приятных и важных слов в свой адрес от близких людей и многочисленных поклонников. Одним из первых артистку публично поздравил любимый муж Максим Матвеев.

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А ближе к вечеру пост в Instagram, посвященный своей младшей сестре, разместил 40-летний Сергей Боярский. Мужчина очень трогательно обратился к Елизавете. Он признался ей в любви и сказал, что горд быть братом такой талантливой девушки.

«Лизочка, любимая моя сестренка, с днем рождения! Пусть сбываются все твои мечты! Люблю тебя, горжусь тобой, всегда за тебя!» — написал Сергей Боярский.

Публикацию он сопроводил снимком, на котором запечатлен вместе с сестрой. В руках Сергей Боярский держит огромную картину белых роз и желтых мимоз. Лиза прильнула к брату.

Одета звезда довольно просто и по-домашнему – белая футболка и черные брюки.

Подписчики Сергея Боярского присоединились к поздравлению и отметили, что очарованы его прекрасной сестрой.

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