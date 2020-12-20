«Воссоединились»: Алексей Ягудин поделился снимком с женой и дочками

Фигурист и его семья встретились после разлуки.

Семейная пара прославленных фигуристов Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина считаются одной из самых крепких среди звезд шоу-бизнеса.

Между тем, супруги довольно много времени проводят в разлуке. Татьяна Тотьмянина вместе с двумя дочками Лизой и Мишель часто бывает во Франции, где у семьи есть недвижимость недалеко от Парижа. А Алексей Ягудин вынужден оставаться в Москве из-за большого объема работы и необходимости обеспечивать жену и дочерей.

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Несколько дней декабря Татьяна Тотьмянина и Лиза с Мишель провели в своем поместье под Парижем, и вот только что вернулись в столицу к радости Алексея Ягудина. Фигурист немедленно поделился совместным селфи с женой и дочками.

«Воссоединились», — подписал чемпион прекрасный кадр.

Поклонники пришли в восторг от очень теплого семейного фото. Они признаются, что обожают семью Ягудина и Тотьмяниной.

«Ваша Таня светлая, милая, самая лучшая. Передайте», «Прекрасная семья, а какие красивые», «Теплое семейное фото», «Такая душевная фотография», — высказываются в Сети.

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