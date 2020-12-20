«Еще до пластики»: Яна Кошкина показала себя с крючковатым носом и седыми прядями волос

Признанная красавица Яна Кошкина доказала, что не боится выглядеть пугающе страшной. Актриса продемонстрировала, что она – настоящий мастер перевоплощения, причем еще со студенческих лет.
Яна Кошкина поделилась в Instagram архивным снимков времен обучения в театральном вузе. В кадре она позирует в образе Бабы Яги.
«Что нашла… Это первый или второй курс в театральной академии на Моховой (СПбГАТИ). Узнали бы меня на этом фото?» — спросила Яна Кошкина подписчиков.
Фолловеры звезды проявили потрясающее единодушие, дав отрицательный ответ на вопрос Яны.
Узнать то ли в женщине, то ли в мужчине, запечатленном на фото, безупречную красавицу Яну Кошкину невозможно. Столь потрясающий грим будущей звезде сделал ее однокурсник.
«Блин, на мою знакомую похожи», «Класс, грим очень хороший», «Браво! Не узнать», «Нет, это дед какой-то», «Ну, здесь еще до пластики», «Никогда бы не узнала», «Яна Яга», «Милашка», — высказываются поклонники Кошкиной.
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