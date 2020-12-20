«Еще до пластики»: Яна Кошкина показала себя с крючковатым носом и седыми прядями волос

Признанная красавица Яна Кошкина доказала, что не боится выглядеть пугающе страшной. Актриса продемонстрировала, что она – настоящий мастер перевоплощения, причем еще со студенческих лет.

Яна Кошкина поделилась в Instagram архивным снимков времен обучения в театральном вузе. В кадре она позирует в образе Бабы Яги.

«Что нашла… Это первый или второй курс в театральной академии на Моховой (СПбГАТИ). Узнали бы меня на этом фото?» — спросила Яна Кошкина подписчиков.

Фолловеры звезды проявили потрясающее единодушие, дав отрицательный ответ на вопрос Яны.

Узнать то ли в женщине, то ли в мужчине, запечатленном на фото, безупречную красавицу Яну Кошкину невозможно. Столь потрясающий грим будущей звезде сделал ее однокурсник.