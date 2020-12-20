«Филипп вытащил меня»: Ани Лорак рассказала, за что благодарна Киркорову

В минувшую субботу в московском театре МДМ прошел показ мюзикла «Шахматы». Зал, как и положено по современным санитарным нормам, был заполнен на двадцать пять процентов.

В числе зрителей было много известных в России людей – Ани Лорак, Олеся Судзиловская, Ирина Безрукова, певица Жасмин, Лолита Милявская. Всех их пригласил Филипп Киркоров, который своим выступлением открыл второй акт мюзикла «Шахматы».

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Ани Лорак призналась Teleprogramma.pro, что очень благодарна за свой светский выход Филиппу Киркорову. Из-за пандемии певица редко появляется на публике.

«Филипп вытащил меня, и это единственный мюзикл, который я посмотрела за последнее время. Мы получили такое удовольствие и забыли, что есть изоляция и что творится во внешнем мире», — сказала Ани Лорак Teleprogramma.pro.

Вокалистка призналась, что мюзикл унес ее во времена детства, Ани близки многие сцены из «Шахмат».

Лорак также отметила блистательную игру Анастасии Стоцкой, которая, по ее словам, рождена для мюзиклов.

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