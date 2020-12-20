«Детский смех и семейные традиции»: Лазарев запечатлелся с сыном и дочкой у новогодней елки

В этом году Никите исполнилось шесть лет, а Анне – два.

Сергей Лазарев воспитывает сына Никиту и дочь Анну. Кто является мамой его детей – общественности неизвестно, этот факт артист тщательно скрывает. Впрочем, о появлении наследников он тоже не сразу заговорил, только спустя год после рождения Никиты и через такой же срок после рождения Ани. Вместе с ними Сергей готовится встречать Новый год. Снимком, на котором семья позировала возле украшенной елки, он поделился со своими фанатами в Instagram.

«Для меня Новый год в первую очередь семейный праздник. Это ёлка, подарки, детский смех и наши семейные традиции. Непередаваемая атмосфера праздника и позитивные эмоции, которыми заряжаешься на весь декабрь. Ну, и, конечно же, подарки, которые приятно не только получать, но и дарить», — написал Лазарев.

Подписчики остались в восторге от такого милого фото.

«С ума сойти, она даже улыбается, как папа! Какие взрослые пупсы! Аннушка уже такая взрослая!», — писали пользователи Сети.

Смотрите также: