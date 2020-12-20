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«Филипп стал вишенкой на торте»: Ирина Безрукова высказалась о мюзикле «Шахматы»

Актриса призналась, что в восторге от выступления Филиппа Киркорова.

«Филипп стал вишенкой на торте»: Ирина Безрукова высказалась о мюзикле «Шахматы»
Ирина Безрукова и Филипп Киркоров. Фото: предоставлено организаторами

Ирина Безрукова оказалась в числе звезд шоу-бизнеса приглашенных на мюзикл «Шахматы», показ которого состоялся в минувшую субботу на сцене театра МДМ.

Актриса призналась, что действие произвело на нее неизгладимое впечатление. Особенно Ирина Безрукова отметила выступление певца Филипп Киркорова, появление которого в мюзикле для всех стало сюрпризом.

«Переполняют эмоции, потрясающий оркестр, потрясающие артисты, свет, оформление, — сказала актриса Teleprogramma.pro. — Все просто потрясающее! И Филипп Бедросович, который стал вишенкой на торте и принес праздник».

Фрагмент мюзикла «Шахматы»
Фрагмент мюзикла «Шахматы». Фото: предоставлено организаторами

Ирина Безрукова отметила, что рекомендует смотреть этот мюзикл представителям сильной половины человечества, так как считает шахматы игрой, которая интересна, в первую очередь мужчинам.
Правда, звезда призвала мужчин приглашать на «Шахматы» своих избранниц. Ирина Безрукова уверена, что мюзикл по достоинству оценят и барышни.

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