«Филипп стал вишенкой на торте»: Ирина Безрукова высказалась о мюзикле «Шахматы»

Актриса призналась, что в восторге от выступления Филиппа Киркорова.

Ирина Безрукова оказалась в числе звезд шоу-бизнеса приглашенных на мюзикл «Шахматы», показ которого состоялся в минувшую субботу на сцене театра МДМ.

Актриса призналась, что действие произвело на нее неизгладимое впечатление. Особенно Ирина Безрукова отметила выступление певца Филипп Киркорова, появление которого в мюзикле для всех стало сюрпризом.

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«Переполняют эмоции, потрясающий оркестр, потрясающие артисты, свет, оформление, — сказала актриса Teleprogramma.pro. — Все просто потрясающее! И Филипп Бедросович, который стал вишенкой на торте и принес праздник».

Ирина Безрукова отметила, что рекомендует смотреть этот мюзикл представителям сильной половины человечества, так как считает шахматы игрой, которая интересна, в первую очередь мужчинам.

Правда, звезда призвала мужчин приглашать на «Шахматы» своих избранниц. Ирина Безрукова уверена, что мюзикл по достоинству оценят и барышни.

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