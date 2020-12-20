Яна Кошкина в бархатном жакете не смогла скрыть пышную грудь

Недавно в Сети появились слухи, что у Яны Кошкиной роман с Гариком Мартиросяном. По этому поводу даже выступила жена юмориста – Жанна Левина-Мартиросян. В своем микроблоге она опубликовала гневный пост, узнав об этом. По ее словам, с Яной и она, и ее муж виделись всего пару раз на съемках «Камеди Клаб».

А 30-летняя брюнетка тем временем продолжает радовать своих фанатов откровенными снимками. На этот раз в своем микроблоге она оставила фото, на котором позировала в бархатном жакете. Фасон наряда не скрывал пышную грудь актрисы.

Напомним, популярность Кошкиной принесла роль в ситкоме «ЧОП». Кроме того она успешно совмещает съемки с модельным бизнесом.

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