Эффектное появление: Филипп Киркоров вышел на сцену мюзикла «Шахматы» в экстравагантном наряде

Накануне в столичном театре МДМ состоялся показ мюзикла «Шахматы». Как известно, певец Филипп Киркоров является большим поклонником этого музыкального шоу.
На него он явился в сопровождении своего отца Бедроса Киркорова, да к тому же пригласил несколько близких друзей. Среди зрителей в зале были замечены Лолита, Жасмин, Ани Лорак, Ирина Безрукова, Олеся Судзиловская и другие.
Разумеется, были соблюдены все санитарные нормы, и зал был наполнен, как и положено, на двадцать пять разрешенных процентов.
Во время первого отделения Филипп Киркоров наблюдал за происходящим на сцене, а вот в антракте исчез из поля зрения. Как выяснилось, для того, чтобы открыть второе действие мюзикла «Шахматы».
Филипп Киркоров появился на сцене в белой шляпе, смокинге, черных укороченных брюках с лампасами и черно-белых ботинках-броггах. Певец феерично исполнил мировой суперхит «Одна ночь в Бангкоке», произведя настоящий фурор. Публика приветствовала Филиппа Бедросовича бурными овациями.
«Когда возникла идея пригласить солировать в номере звезду в нашей постановке, то никто не сомневался, кто бы это мог быть. Конечно, Филипп! – сказал Teleprogramma.pro продюсер постановки, глава театральной компании «Бродвей Москва» и художественный руководитель Театра МДМ Дмитрий Богачев. — Его яркая харизма и эффектный образ как нельзя лучше подходят для безбашенной и ослепляющей «Одной ночи в Бангкоке».
Смотрите также