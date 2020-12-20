Эффектное появление: Филипп Киркоров вышел на сцену мюзикла «Шахматы» в экстравагантном наряде

Накануне в столичном театре МДМ состоялся показ мюзикла «Шахматы». Как известно, певец Филипп Киркоров является большим поклонником этого музыкального шоу.

На него он явился в сопровождении своего отца Бедроса Киркорова, да к тому же пригласил несколько близких друзей. Среди зрителей в зале были замечены Лолита, Жасмин, Ани Лорак, Ирина Безрукова, Олеся Судзиловская и другие.

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Разумеется, были соблюдены все санитарные нормы, и зал был наполнен, как и положено, на двадцать пять разрешенных процентов.

Во время первого отделения Филипп Киркоров наблюдал за происходящим на сцене, а вот в антракте исчез из поля зрения. Как выяснилось, для того, чтобы открыть второе действие мюзикла «Шахматы».

Филипп Киркоров появился на сцене в белой шляпе, смокинге, черных укороченных брюках с лампасами и черно-белых ботинках-броггах. Певец феерично исполнил мировой суперхит «Одна ночь в Бангкоке», произведя настоящий фурор. Публика приветствовала Филиппа Бедросовича бурными овациями.