«Фото счастливого отца»: Ревва запечатлел дочек на отдыхе

Последовав примеру многих звезд, Александр Ревва с семьей отправился в теплые края. Отдыхом они наслаждаются в Дубае, а его моментами Ревва делится в своем Instagram. На этот раз он показал фанатам снимок своих дочерей, запечатлев вместе Алису и Амели. Старшей его дочке в этом году исполнилось 13 лет, а младшей всего семь.

«Сделано с любовью. Фото счастливого отца», — подписал снимок Ревва.

Напомним, что этой осенью Александр начал снимать продолжение полюбившейся многим комедии «Бабушка легкого поведения-3», сохранив тех же актеров. правда, сам в роли бабушки немного преобразился — стал брюнеткой. Кроме того, успел выпустить новый трек с незамысловатым названием «Тудым-сюдым», который за несколько дней вырвался на вершины чартов.

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