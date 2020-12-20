«Ненавижу ветер»: Лопырева засветила пышную грудь

С начала этого года Виктория Лопырева проводила время в Дубае, Турции, а теперь и на Мальдивах. Модель и телеведущая наслаждается отдыхом в компании маленького сына Марка Лео, которому через месяц исполнится два года. Кадрами с отдыха делится со своей многомиллионной армией фанатов в Instagram. На этот раз блондинку возмутил сильный ветер, который разбушевался на курорте.

«Ненавижу ветер. Выдувает энергию и все мысли из головы», — написала Лопырева, позируя в белом топе с весьма откровенным декольте.

Напомним, Лопырева замужем за бизнесменом Игорем Булатовым. Недавно фанаты заподозрили, что в их союзе не все так ладно, но позже блондинка опровергла все домыслы, опубликовав совместное с мужем фото.

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