«Мы умеем удивлять»: Рудковская показала украшенный к Новому году особняк

Яна Рудковская решила показать, как украсила свой особняк к Новому году. Видеороликом она поделилась в своем Instagram. Самые разнообразные елки и игрушки, яркие гирлянды, банты, коробки с подарками – не обошлось здесь и без любимых брендов.

«Дом показываем, а вот все остальное чуть позже. Добро пожаловать к нам на волшебную экскурсию с Саней, мы умеем удивлять», — написала Рудковская.

Фанаты блондинки остались в восторге от такого новогоднего убранства.

«Как в сказке! Как красиво! Классно!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в этом году Рудковская и Плющенко вновь стали родителями. В конце сентября у них родился мальчик, которого выносила суррогатная мать. Малыша назвали Арсений.

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