Стильно и празднично: Подольская в белой рубашке и сверкающей юбке поддержала тренд на пайетки

В семье Натальи Подольской и Владимира Преснякова в этом году произошло пополнение. Певица подарила мужу еще одного наследника. Сына назвали Ванечкой и покрестили. А накануне мама побывала в церкви с малышом на первом в его жизни причастии.

Подольской удается совмещать материнство и светскую жизнь. Девушка недавно повеселилась на костюмированной вечеринке по случаю дня рождения Светланы Бондарчук, а накануне побывала на съемках праздничного выпуска шоу «Угадай мелодию».

Исполнительница появилась в студии передачи в стильном и праздничном аутфите. Она облачилась в белую рубашку и сверкающую оттенками синего инея юбку в пайетках. К слову, историк моды Александр Васильев рекомендовал сияющие металлизированным блеском наряды в качестве праздничного облачения в этом году.

В качестве акцента Подольская предпочла металлический ремень, который подчеркнул стройную талию молодой мамочки.

Семья Натальи Подольской уже готова ко встрече Нового года. Звезды не только нарядили елку и украсили интерьер особняка, но и оформили по-праздничному дом снаружи и осветили гирляндами двор.

Смотрите также