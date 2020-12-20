«Пришло время прощаться»: семья Оли Рапунцель ушла из «Дома-2», не дожидаясь его закрытия

Ольга Рапунцель объявила в Instagram, что она, ее муж Дима Дмитренко и две дочери ушли из «Дома-2». Ольга сделала акцент на том, что решение покинуть проект они с Дмитрием приняли до того, как узнали о закрытии телестройки.

Ранее Рапунцель заявляла, что она и ее семья уйдут из «Дома-2», если Дмитренко не завоюет титул «Человека года». Дима не победил, так что пара всего лишь выполнила свое обещание.

«Вот и пришло наше время прощаться с проектом «Дом-2». Наша история на проекте «Дом-2» закончена. Мы ушли добровольно, нас никто не выгонял», — написала Ольга Рапунцель в Instagram.

Стоит отметить, что Ольга Рапунцель – одна из долгожительниц реалити-шоу «Дом-2». Она провела под камерами больше пяти лет. На проекте Ольга вышла замуж, родила двух дочерей Василису и Софию. В прошлом году Рапунцель завоевала титул «Человека года» и получила в подарок от реалити-шоу квартиру в Москве.

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Напомним, о том, что проект «Дом-2» закрывается, стало известно в минувшую пятницу, 18 декабря. Руководство телеканала ТНТ официально подтвердило свое решение. Финальное шоу «Дом-2» выйдет в эфир 30 декабря.

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