«Почти дочка»: Цымбалюк-Романовская показала девочку, которую считает своей наследницей

Бывшая жена покойного актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская сделала неожиданное признание. То, что у 42-летней пианистки нет своих детей, – факт общеизвестный.

Однако блондинка дала понять, что в этом смысле она не одинока, и у нее имеется наследница. Дочерью Виталина Цымбалюк-Романовская считает свою ученицу, которую обучает игре на пианино. Звезда поделилась в Instagram снимком с девочкой по имени Дарья.

«С моей младшей, очаровательной коллегой, — подписала фото Виталина Цымбалюк-Романовская. — Учиться играть на рояле с детства — всегда непросто. Но иначе эту профессию приобрести невозможно».

Интересно, что Виталина и ее ученица одеты в стиле family look. Обе позируют в уютных домашних костюмах цвета новогодних мандаринов. Вероятно, это обстоятельство и заставило одну из подписчиц блондинки спросить у пианистки, не дочка ли с ней на фото.

«Почти», — ответила та.

Цымбалюк-Романовская отметила аккаунт Дарьи, так что перейдя по ссылке, можно узнать, что девочке десять лет и увлекается она не только игрой на пианино. Даша – начинающая модель.

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