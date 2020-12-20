«Промыли печень»: Виктория Бекхэм отравилась ртутью

Российские и зарубежные знаменитости время от времени прибегают к разного рода диетам и ограничениям в питании. Интервальное голодание, кетодиета, питание с низким содержанием углеводов… Что только не попробуют звезды, чтобы оставаться стройными и привлекательными. Но не только красивое тело заставляет медийных персон менять свои пищевые привычки. Часто диеты — просто способ стать здоровым. Однако так происходит не всегда. В этом на личном опыте убедилась британская певица и модель Виктория Бекхэм.

Долгое время знаменитость употребляла в пищу в основном рыбу и овощи. При этом Виктория отдавала предпочтение мясу рыбы-меч. В которой содержится ядовитое соединение — метилртуть. Это и могло стало причиной отравления Бекхэм.

«Врачи промыли ей печень, чтобы избавить организм от токсинов. Сейчас она прекрасно себя чувствует, она такая же стройная и спортивная, как всегда», — рассказал источник из окружения Бекхэм изданию The Sun.

Также медики посоветовали знаменитости пересмотреть свое питание.

Напомним, что недавно избранница Дэвида Бекхэма представила новую коллекцию одежды для занятия спортом.

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