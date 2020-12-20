«Огонь!»: 54-летняя Салтыкова оголила плечи в мини-платье из экокожи

Звезда 90-х Ирина Салтыкова поделилась с поклонниками в Instagram снимком, на котором позировала в мини-платье из экокожи. Экстравагантности наряду добавили открытые плечи и ботильоны на шпильке, усыпанные стразами.

«Ура! Работа!», — подписала фото Салтыкова.

Недавно Ирина записала совместную песню с Михаилом Гребенщиковым. Таким образом, она решила завершить творческий простой, который образовался во время пандемии.

Поклонники остались в восторге от ее образа.

«Огонь! Классно! Красавица! Отлично выглядите!», — писали пользователи Сети.

На днях Салтыкова показала свою 33-летнюю дочь. Фото девушки произвело настоящий фурор в Сети. Алиса родилась в браке с Виктором Салтыковым. Много лет она жила за границей, но недавно вернулась в Россию и начала строить карьеру певицы.

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