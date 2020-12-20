Златовласка: Лиза Галкина похвасталась длинными волосами

В этом году дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина, двойняшки Гарри и Лиза пошли в первый класс. Семилетние братик и сестра с удовольствием посещают уроки. Помимо учебы, у них масса других занятий – иностранные языки, игра на фортепиано, плавание. Ребята растут не по дням, а по часам и радуют маму с папой своими успехами.

Лиза Галкина обожает моду, с огромным интересом устраивает домашние показы и дефиле и наряжается в самые разные прикиды, в том числе и мамины. Поклонники звездного семейства обожают девочку и восхищаются ее артистизмом и красотой.

Новое фото дочки, которым поделился отец в Instagram, вызвало волну восхищения. Повзрослевшая Лиза Галкина позировала папе с распущенными волосами и выразительным взглядом.

«Елизавета Максимовна – принцесса наших сердец!», «Красотка какая», «Куколка», «Копия Алла», «Настоящее солнышко», «Какая чудесная выходная домашняя отдыхательная лохматость», «Такая хорошая девочка», — пишут фолловеры.

Многие из комментаторов не смогли не отметить внешнее сходство Лизы с мамой. Кстати, фолловеры считают, что дочка – копия мамы, а сынок Гарри – папы.

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