«Виторган посоветовал зарабатывать на этом»: Ксенофонтова нарядила елку в доме Кудрявцевой

Актриса Елена Ксенофонтова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала, что нарядила елку в доме у телеведущей Леры Кудрявцевой. На это у нее ушло девять часов. Оказалось, что актриса подрабатывает елочным дизайнером.

«Мне Максим Виторган сказал, чтобы зарабатывала на этом. В свете того, что происходит сейчас — это очень актуально. Работа артистов, как известно, ограничена. Меня это увлечение занимает. С октября в моем доме вообще не пройти. Все в коробках. Дома у меня настоящая фабрика елочных игрушек. Я использую труд своей мамы. Она делает из дерева, пластика, туалетной бумаги великолепные игрушки». Елена Ксенофонтова

Как отметила Елена Ксенофонтова, в этом году она все заработанное потратила на елочные игрушки. «Ничего, по сути, не заработала. Меня Лера вдохновила на такой труд», — заявила актриса.

Отметим, что к Новому году многие звезды наряжают елки в своих домах. Причем тратят на эти цели порой свыше ста тысяч рублей.

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