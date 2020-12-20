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«Любимая!»: муж Боярской трогательно поздравил жену с 35-летием

В личном блоге Матвеев показал несколько фото, восхищаясь своей второй половинкой.

«Любимая!»: муж Боярской трогательно поздравил жену с 35-летием
Елизавета Боярская. Фото: www.instagram.com/lizavetabo/

Максим Матвеев поздравил свою жену Елизавету Боярскую с днем рождения. В личном блоге он показал несколько снимков с актрисой, сделанных на яхте и написал теплые слова в ее адрес.

«С днем рождения, любимая! Пусть все будет так, как ты захочешь!» — обратился к супруге актер.

Ранее, в программе «Эмпатия Манучи» Елизавета рассказывала, что влюбилась в своего мужа с первого взгляда, сравнивая свои чувства с молнией, которая пронзила ее. Несколько лет она тайно хранила свои чувства к мужчине. И даже однажды предприняла попытку встретиться, но не получилось. Впрочем, судьба их все равно свела на одной съемочной площадке. Артисты состоят в браке уже 10 лет, имеют двоих сыновей.

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