«Свадьба станет осознанным ходом»: Чадов закрутил роман с точной копией Дитковските

Актер уже три года вместе с 32-летней моделью Ляйсан Галимовой.

Актер Алексей Чадов закрутил роман с точной копией своей бывшей жены актрисы Агнии Дитковските 32-летней Ляйсан Галимовой. Они вместе уже три года. Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

«Когда я свободен от работы, то беру квадроцикл и катаюсь на нем», — отмечает в разговорах с журналистами актер. При этом на вопросы о скорой свадьбе с Галимовой предпочитает не отвечать. «Какая свадьба? С кем? Я предупрежу. Если случится свадьба, это будет осознанный ход в моей жизни», — сказал актер.

Отметим, что старший брат Чадова Андрей сейчас живет с моделью 25-летней Анастасией Виноградовой. Она выше его на голову.

«Я борщ могу сам сварить. Готов к семейной жизни. Мы с Настей рыбачили на самоизоляции. Были в деревне в Тверской области. Там покосившиеся вековые избушки. Коровы, козлы, бараны. Мой будущий тесть работает в органах. Он человек серьезный, начальник следственного комитета. Пути назад у меня нет. Сразу расстрел. Я знал на что иду. Скоро у нас будет свадьба». Андрей Чадов

Напомним, что братья Чадовы – известные российские актеры. За их плечами огромное количество романов.

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