Звездная тусовка: Михалкова в терракотовом жакете повеселилась с Бузовой в ресторане-яхте

Юлия Михалкова оказалась на одной вечеринке в ресторане-яхте «Чайка» с Ольгой Бузовой и ее бойфрендом Давой (Давид Манукян). Звездная тусовка собралась по счастливому поводу – блогер Вардгес Винчигуэрра отметил свой день рождения.

Бывшая участница «Уральских пельменей» предстала в деловом образе, примерив терракотовый жакет с черными брюками и водолазкой. Волосы актриса распустила, вытянув их по длине.

Певица выбрала черное платье мини с пышными рукавами, которое сшили по дизайну самой артистки. Несмотря на то, что накануне Бузова узнала о закрытии «Дома-2», где была вначале участницей, а потом ведущей, девушка веселилась вместе со своими друзьями и сияла улыбкой весь вечер.

Праздник прошел в лучших отечественных традициях – с торжественным выносом торта со свечами, фейерверком и песней Ирины Аллегровой «День рождения».

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