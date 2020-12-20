«Им всем были нужны только деньги»: Волочкова обвинила родственников Гафта в его смерти

Балерина Анастасия Волочкова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ обвинила родственников актера Валентина Гафта в его смерти.

«Он, когда мы познакомились, жил один. Его люди не были с ним рядом. Мы впервые встретились четыре года назад. Мы с ним сходили в ресторан на бокальчик вина. Я стала читать монолог, и он сказал, что у меня хорошие данные. Пообещал помочь. Мы как раз ставили спектакль с актером Саидом Баговым». Анастасия Волочкова

Как отметила Волочкова, Гафт уже тогда плохо себя чувствовал. «Он еле стоял на ногах. Я держала его с одной стороны, Саид с другой. Я боялась. Мне казалось, что он может упасть и умереть у меня на руках. Он рассказывал, что его родственники недобропорядочные люди. Им всем нужны были только его деньги. Он говорил, что до него никому нет дела. Я хотела подарить ему ортопедический матрас, но близкие узнали и сказали, что им этого не нужно. Все были в кипише. Волочкова, убирайте ее. Мне было непонятно, почему люди, которые кормятся, не могут купить ему постельное белье, плед и матрас. Ему просто внимания не хватало», — заявила балерина.

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Напомним, что Валентин Гафт умер в возрасте 85 лет. В последние годы жизни он сильно болел.

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