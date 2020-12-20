«Рассказал стишок»: Тодоренко нарядила сына в Санта-Клауса и устроила для него новогодний праздник

Регина Тодоренко не стала дожидаться 31 декабря и уже устроила для своего сына Майкла, а также его друзей новогодний праздник.

Телеведущая украсила квартиру рождественскими игрушками, нарядила елку и позвала в гости аниматоров, мастерски сыгравших Деда Мороза и Снегурочку. Как все происходило, звезда «Орла и решки» показала в личном блоге.

На обнародованных кадрах видно, как двухлетний сын Регины удивляется явлению сказочного героя и настораживается, но потом осваивается и начинает вместе с другими детьми участвовать во всех праздничных забавах и конкурсах. В подарок малышу от сказочного дедушки достался конструктор.

«Новый год — один из моих любимейших дней в году, а теперь еще и детский праздник! Я всегда знала, что, когда вырасту, у меня будет полный дом детей, потому что с детства люблю улыбающиеся искрящихся радостью карапузов. В этом году Мишель впервые познакомился с Дедом Морозом и Снегурочкой, спел песенку «В лесу родилась елочка», рассказал стишок (как быстро растут дети), выполнил все задания», — рассказала о прошедшем утреннике Тодоренко.

Напомним, ведущая замужем за музыкантом и бизнесменом Владом Топаловым. Они поженились в октябре 2018-го года, а свадьбу сыграли в июле 2019-го, уже после рождения наследника. Церемония состоялась в Италии в Сорренто.

Смотрите также