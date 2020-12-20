«Оля все время была в стрессе»: подруга Гафта объяснила, почему его дочь покончила с собой

Как отметила женщина, вся вина лежит на второй жене актера.

Подруга актера Валентина Гафта в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснила, почему его единственная дочь Ольга в 29 лет покончила с собой.

«Гафт, царство ему небесное. Великий человек. Он боялся на работу прийти. Его вторая жена Инна Елисеева приходила и зарплату забирала его, чтобы все только в ее руках было. Очень властная женщина».

Подруга Валентина Гафта

Как отметила подруга, Елисеева неадекватно вела себя по отношению к их общей дочери. «Она Ольгу упекла в психбольницу, хотя та была совершенно нормальная. Оля все время была в стрессе. Инна убрала ее кавалера, и она покончила с собой. Нормальный парень, за которого она хотела замуж. Когда Олечка ушла, Инна переписала все свое имущество на сиделку. Там громадное состояние. Она скончалась месяца через три после этого», — заметила подруга Гафта.

Напомним, что Валентин Гафт умер в возрасте 85 лет. В последние годы жизни он очень сильно болел.

Смотрите также: