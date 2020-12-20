«Через 10 лет мы снимем вместе фильм!»: сын Михалковой и Гигинеишвили отметился на киноплощадке  

Режиссер Резо Гигинеишвили стал приучать к киноделу своего сына от Надежды Михалковой. Семилетний Иван накануне побывал на съемочной площадке, где отец показал ему принцип операторской работы, дав в руки профессиональную камеру.

Мальчик внимательно следил за процессом создания фильма и даже снимал некоторые эпизоды. Правда пока на телефон.

«Уверен, через 10 лет мы снимем вместе фильм!» — написал Резо в личном блоге.

Напомним, режиссер разошелся с актрисой Надеждой Михалковой три года назад. Они также воспитывают девятилетнюю дочь Нину. Дети живут с матерью, однако отец часто берет их к себе домой, проводит вместе с ними выходные. Со своей бывшей женой он сохранил хорошие дружеские отношения.

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