«Шикардосная!»: Верник не смог сдержать эмоций, увидев Климову в алом платье с декольте

Актриса призналась, что очень соскучилась по новым нарядам.

Екатерина Климова устроила у себя дома танцы в новом платье. Звезда таким образом проявила радость по поводу покупки и возможности появиться в свете в красивом наряде.

Актриса выбрала фасон, украшенный воланами по V-образному декольте длины миди. С помощью пояса она подчеркнула тонкую талию. На ноги любимица публики примерила туфли в тон платью на высокой шпильке.

«Уходящий год давал нам слишком мало поводов принарядиться. Изоляция, карантин, закрытые театры и границы… И артистам, меняющим образы, и театральным зрителям, подбирающим наряды для выхода в свет, пришлось припрятать лучший гардероб до лучших времен. Так хочется наполнить встречу этого Нового года сменой образов и эмоций: успеть стать и новогодней феей, приносящей подарки, и королевой бала, и звездой танцпола», — порассуждала она в личном блоге.

Фолловеры Климовой пришли в восторг от платья. «Вот вам и мамуля четверых детей!», «Красивая вы женщина. Вам любой образ подходит. Очень нравятся все фильмы с вашим участием», «Роскошная дама», — написали они в комментариях.

Не смог пройти мимо и Игорь Верник. «Шикардосная!» — отметился он.

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