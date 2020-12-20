«Ключ к счастью»: Стеша Маликова в лавандовой куртке-рубашке отметилась на ГУМ-катке

Главный каток страны, расположенный возле ГУМа, облюбовали многочисленные звезды. Здесь видели Татьяну Навку и Полину Гагарину. Накануне тут также отметилась Стеша Маликова.

«Ключ к счастью», — так прокомментировала свой выход в свет блондинка в личном блоге.

Дочь народного артиста Дмитрия Маликова выбрала для катания джинсы бойфренды и трендовую лавандовую куртку-рубашку, на которую советовала ранее обратить внимание Эвелина Хромченко. В этом году эта модная вещь завоевала сердца многих женщин. Не устояла перед ней и Алика Смехова, которая выбрала тот же оттенок, что и Стефания, но другую модель.

Актриса предпочла пальто-рубаху, заметив, что в такой одежде ей тепло и уютно. К слову, фантазии дизайнеров сегодня не ограничиваются и в актуальном покрое встречаются даже шубы-рубахи и пуховики-рубахи, о чем также рассказывала ведущая «Модного приговора».

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