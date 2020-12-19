«Квартира раздора»: дочь и внучка Николая Крючкова делят жилплощадь актера в центре Москвы

Извечный квартирный вопрос затронул семью народного артиста СССР Николая Крючкова. В молодости актер снимался в военных кинокартинах. Однако настоящая «битва за Москву» случилась в его семье уже после смерти Николая Афанасьевича. Причиной конфликта между родственниками знаменитости стала трехкомнатная квартира в Сивцевом Вражке. Именно ее дочь и внучка Крючкова пытаются разделить между собой.

Дочь Николая Афанасьевича Эльвира Николаевна считала себя единственной наследницей жилплощади в самом центре столицы, поскольку живет в ней с самого детства. После долгих лет тесной жизни в небольших квартирках, дочь Крючкова в конце 60-х все же обрела свою личную комнату. Вместе со своей мамой и женой Николая Афанасьевича женщина живет там до сих пор.

Однако ничего не подозревавшая Эльвира Николаевна узнала о том, что ее дочь Екатерина Александрова тоже претендует на квартиру. Хотя девушка уже давно не живет в России.

«Они нас не тревожат», — рассказывала про своих родственников Эльвира Крючкова в интервью каналу РЕН ТВ.

Сейчас же женщина столкнулась с тем, что дочь подала заявление в полицию, мечтает выиграть дело и прописаться в центре Москвы.

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