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Умер писатель Роман Арбитман, работавший под псевдонимом Лев Гурский

Автор иронических детективов скончался от осложнений, вызванных коронавирусом.

Умер писатель Роман Арбитман, работавший под псевдонимом Лев Гурский
Лев Гурский (1962—2020). Фото: Russian Look

18 декабря в Саратове умер писатель-фантаст Роман Арбитман, мужчине было 58 лет. Как передает «Комсомольская правда», он скончался от осложнений вызванных коронавирусной инфекцией.

Наиболее известные свои произведения литератор опубликовал под псевдонимом Лев Гурский. Из под его пера вышли более 15 детективных романов, в том числе «Корвус Коракс» 2019 года и «Министерство справедливости» 2020-го. Также он вел активную деятельность как литературный критик и публицист, был удостоен ряда премий.

Кстати, в 1999 году по его книге «Перемена мест» был снят телесериал «Досье детектива Дубровского», показанный на канале НТВ.

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