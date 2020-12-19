«Упал лицом на камни и бортик бассейна»: двухлетний сын Тодоренко и Топалова травмировался на Бали

Телеведущая Регина Тодоренко вместе с двухлетним сыном Майклом от Влада Топалова отправилась в долгожданный и заслуженный отпуск. Девушка вместе с сестрой мужа добралась до Индонезии, а пунктом назначения стал Бали. Но первый же день на острове омрачил несчастный случай – малыш Майкл получил травму.

О том, как это было, Регина Тодоренко рассказала у себя в микроблоге. Звездная мама призналась, что несчастный случай потребовал медицинской помощи. «Поскользнулся, упал лицом на камни и бортик бассейна. Разбил губу, раздуло так сильно, будто осы покусали», — рассказала мама Майкла.

Так получилось потому, что мальчик решил побегать от мамы. И невинная детская шалость привела к травме.

«Мое сердце чуть не остановилось. Мамы меня поймут», — призналась звезда.

Кстати, минувшей осенью малыш Майкл сломал левую руку. Травмированную конечность ребенку на некоторое время загипсовали. Но двухлетие сын Тодоренко и Топалова встретил уже практически здоровым.

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