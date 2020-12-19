«На соревнованиях заняли вторые места»: Самойлова отдала всех своих дочерей на гимнастику

Модель Оксана Самойлова в Instagram сообщила, что ее средняя дочь Лея и младшая Майя пошли по стопам старшей наследницы Ариэлы и решили стать гимнастками. Девочки приняли участие в первых в своей жизни соревнованиях и, надо сказать, сразу же добились успеха.

«Подросла еще партия гимнасток. И они сегодня на своих первых в жизни соревнованиях заняли вторые места. Я никогда не видела, чтобы Лея так волновалась. Она даже плакала с утра. Майя, по-моему, вообще не особо врубилась, что это было. Я вообще чуть не умерла от страха. Это очень волнительно. Горжусь вами, мои девочки. Показать вам их выступления?» Оксана Самойлова

«Казалось бы, Майя только недавно родилась, а уже выступает на соревнованиях», «Какие они у вас все-таки красотки», «Очень ждем видео с их выступления», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что старшая дочь Оксаны Самойловой и рэпера Джигана Ариэла уже давно занимается художественной гимнастикой. На соревнованиях она занимала призовые места. Девочка даже является призеркой чемпионата страны в своем возрасте.

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