В топ-10 самых высокооплачиваемых блогеров YouTube 2020 года попала 6-летняя россиянка

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров YouTube 2020 года. И в этом топ-10 оказалась девочка из России Анастасия Радзинская, которой всего 6 лет. Она занимает седьмую строчку с годовым заработком около 18,5 миллиона долларов. У ее канала Like Nastya более 190 миллионов подписчиков.

Перед камерой Настя занимается тем, что играет, помогает родителям по дому и шалит, как обычный ребенок. Вот только видео у малышки очень стильные и выходят на английском языке.

«Ролики красочные, выразительные и не содержат сложного языка, что делает их идеальными для ее детской аудитории по всему миру, — пишет издание. — С момента своего дебюта в списке в прошлом году Настя расширилась: она стала популярным ребенком в TikTok с 3 миллионами подписчиков и в следующем году запустит свою лицензированную программу».

Если вы удивлены такому успеху маленькой девочки, то вам стоит знать, что на первом месте в этом топе оказался 9-летний мальчик Райан Кадзи, делающий обзоры игрушек. Ему удалось заработать за год почти 30 миллионов долларов.

больше по теме YouTube назвал самые популярные ролики у россиян в 2020 году На первые места выбились юмор и эксперименты.

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