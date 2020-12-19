Анжелика Варум пояснила, почему появилась на программе у Ивана Урганта без туфель

Как отметила певица, она достаточно долго стояла за кулисами с актером Леонидом Ярмольником.

Певица Анжелика Варум в сторис Instagram пояснила, почему появилась на популярном шоу «Вечерний Ургант», которое идет на Первом канале, без туфель.

Один из подписчиков жены музыканта Леонида Агутина обратил внимание, что в студии Варум была поначалу без этого аксессуара своего гардероба. «Кстати, не понял, почему вы зашли без туфель и надели их прямо перед тем, как сесть на диван?»

«Мы с Ярмольником достаточно долго стояли за кулисами, наслаждаясь Ваниным искрометным юмором. Оказалось, что смеяться стоя на каблуках значительно сложнее, чем петь». Анжелика Варум

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Напомним, что Анжелика Варум озвучила Чебурашку в новом мультфильме про сказочного героя. При этом крокодил Гена заговорит голосом Леонида Ярмольника, а музыку к «Чебурашке. Секрет праздника» написал Леонид Агутин. Зрители порадуются очередным приключениям любимых зверят в конце декабря.

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