Алина Загитова обошла Ольгу Бузову в споре за приз лучшей телеведущей года

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в женском одиночном разряде корейского Пхенчхана Алина Загитова признана лучшей телеведущей года по версии читателей «Комсомольской правды». В споре за главный приз она смогла обойти телеведущую и певицу Ольгу Бузову. В опросе приняли участие свыше восьмидесяти тысяч человек.

Отметим, что Алина Загитова только в этом году попробовала себя в роли телеведущей. Она, как известно, ведет вместе с фигуристом Алексеем Ягудиным шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

Ранее в адрес Алины Загитовой звучало немало критики от хейтеров. Многие считали, что она крайне неуверенно держится в кадре во время интервью с участниками «Ледникового периода». Звезду даже требовали заменить.

Добавим, что в подобном рейтинге у мужчин победу одержал телеведущий Иван Ургант. Причем он лишь ненамного опередил фигуриста Алексея Ягудина, который, строго говоря, профессиональным ведущим все-таки не является.

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